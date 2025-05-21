В Раменском объявили об угрозе воздушной опасности

В Раменском муниципальном округе Московской области администрация предупредила об угрозе воздушной опасности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации.

В официальном канале сообщили о том, что сейчас в Раменском муниципальном округе Московской области объявлена воздушная опасность в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов. Пока никаких других подробностей не приводится, информация уточняется.

Напомним, что ранее в Минобороны России сообщили о том, что над территорией нашей страны были сбиты больше 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, пострадавших в результате инцидентов нет.