В РАНХиГС выступили против обязательного «Обучения служением» в школах — в чем главная проблема?

Введение с сентября 2026 года программы «Обучение служением. Первые» в состав обязательного школьного предмета «Индивидуальный проект» может обернуться перегрузкой старшеклассников и формальной «обязаловкой», а не реальной социальной работой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила декан факультета государственного и муниципального управления Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук Марина Гайдышева.

При этом, как отметила эксперт, сама идея «обучения служением» имеет очевидные плюсы: программа развивает практические навыки, soft skills, гражданскую ответственность, помогает с профориентацией и дает школьникам дополнительные волонтерские часы, которые можно конвертировать в бонусы к ЕГЭ и при поступлении в вузы.

«Программа действительно помогает применять знания на практике, работает на самоопределение и формирует важные навыки — от командной работы до планирования и доведения дела до результата», — отметила Гайдышева.

Однако в обязательном формате, подчеркнула она, рисков больше. Декан указала на опасность перегрузки выпускных классов, которые и так готовятся к экзаменам, и на высокую вероятность того, что проекты превратятся в формальное выполнение заданий «для галочки», без реального вовлечения и социальной пользы.

«Не стоит забывать, что успех программы во многом зависит от компетентности наставников, партнерства с социальными организациями и ресурсов школы. Видимо, целесообразно сначала подготовить педагогов, которые будут вести эту дисциплину, поскольку на практике оказывается, что не так много специалистов в этой предметной области даже в вузах», — подчеркнула преподаватель РАНХиГС.

Она добавила, что невозможно навязать искреннее участие в социальных проектах: сочувствие и эмпатия не формируются по принуждению. По ее мнению, участие школьников в таких инициативах должно оставаться добровольным, а перед расширением программы необходимо готовить педагогов и тщательно отстраивать механизмы ее реализации.

