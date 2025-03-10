При столкновении танкера с судном у берегов Британии пострадали 32 человека

После столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море 32 человека получили повреждения. Об этом телеканал Sky News сообщил со ссылкой на руководство британского порта Гримсби.

Уточняется, что после столкновения суда смогли покинуть несколько человек, а затем на плавучих сооружениях возникли пожары. Данные о состоянии потерпевших не приводятся. По утверждению телеканала, водный транспорт представлял два государства. В частности, речь ведется о двигавшемся под флагом Соединенных Штатов Америки танкере Stena Immaculate, а также контейнеровозе Solong под флагом Португалии.

Ранее стало известно, что после столкновения к месту инцидента отправились спасательные шлюпки и вертолет береговой охраны.