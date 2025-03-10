В РФ предостерегли Австралию от авантюр в зоне СВО

Правительство Австралии заявило о готовности направить своих «миротворцев» на Украину. Это решение прокомментировало российское посольство в Австралии, пишет РИА Новости.

Согласно заявлению российской дипмиссии, Австралия прочно стоит на позициях войны, эскалации украинского конфликта и его продолжении. Ведь идея размещения на Украине западных «миротворцев» направлена только на подрыв мирных усилий, так как РФ и ранее давала понять неприемлемость иностранного военного присутствия на Украине, добавили дипломаты.

В посольстве резюмировали, что за появлением на Украине западных войск не будут наблюдать пассивно, и такой комментарий российской стороны не является угрозой, он является лишь предостережением.

Напомним, ранее стало известно, что из-за циклона в Австралии без электричества остались десятки тысяч домов.