В РФС подтвердили гибель своего финансового директора в крушении Ми-8 на Камчатке

При крушении вертолета Ми-8 на Камчатке вместе с женой погиб финансовый директор РФС Арсений Замятин. Об этом сообщают на официальном сайте Российского футбольного союза.

Арсений Замятин работал в РФС с июня 2020 года, а до этого среди прочего трудился в Министерстве энергетики России и финансовых структурах «Газпрома».

«Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», – заявил президент РФС Александр Дюков.

С его же слов, союз возьмет на себя связанные с похоронами Арсения расходы, а еще поддержит его семью финансово. Трагедия произошла 31 августа. Ми-8 с 22 людьми на борту, среди которых было три члена экипажа, потерпел крушение по пути в поселок Николаевка. Как заявляли местные власти, в результате трагедии выжить никому не удалось.

Ранее сообщалось о том, что родственникам погибших в результате падения вертолета будет выплачено по 3,3 млн руб. Также было принято решение снять с людей финансовую нагрузку и бесплатно доставить тела к местам захоронений.