В Рязани чиновника отстранили от работы после секретного корпоратива

В Рязани чиновник Евгений Кириченко был отстранен от работы после тайного корпоратива, оцененного в 800 тыс. рублей. Подробности сообщает телеграм-канал Mash.

Информационный ресурс утверждает, что на мероприятии был замечен руководитель Управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии Кириченко, который уже написал заявление и по собственному желанию и покинул должность. Корпоратив на 90 человек состоялся 26 декабря несмотря на то, что глава города запретил подобные встречи.

Несмотря на все меры предосторожности, включавшие в себя, как утверждается, и запрет на проведение съемки, кадры все-таки появились в сети.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Курской области Александр Хинштейн возмутился, узнав об отдыхе местной чиновницы на курорте в Индии. О предстоящей поездке она была обязана уведомить вышестоящее руководство, но обязательство почему-то было проигнорировано.