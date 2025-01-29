В рязанское село на парашюте прилетела «мигающая коробка»

Странная мигающая коробка напугала жителей поселка Чучково, что в Рязанской области. Об этом сообщает местное издание YA62.ru.

По данным журналистов, в поселке на парашюте приземлилась мигающая коробка. Так как сразу не удалось установить, что это такое, то место оцепили военные, а потом и вовсе были вызваны саперы.

В комментариях люди предположили, что это – не более, чем обычный метеозонд, а то, что было принято за парашют, является разорвавшейся оболочкой от самого метеошара.

Опасения граждан и чрезмерная бдительность сейчас обоснованы. Так, в последнее время все чаще враг использует беспилотники для атак по российским территориям. Например, ночью 20 января над различными регионами страны был уничтожен 31 беспилотник.