В РКН назвали причину масштабного сбоя в работе сервисов

В Роскомнадзоре назвали официальные причины сбоя в работе ряда сервисов на территории России. Об этом пишет РИА Новости в среду, 21 августа, ссылаясь на свой источник в ведомстве.

Согласно сообщению ведомства, сбой в работе сервисов на территории страны был связан с мощнейшей DDoS-атакой, которая была предпринята на операторов связи в РФ. В РКН отмечают, что атака уже была отражена, и за довольно короткий срок сервисы заработали в штатном режиме.

Сбои, тем временем, фиксировали не только в ряде крупных мессенджеров, но и в работе других сайтов и приложений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутат Сергей Маликов назвал рецепт счастья. Все это больше напоминает пирамиду счастья, и о ней политик расскажет уже в ближайшее время.