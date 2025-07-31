В России хотят ограничить езду на мотоциклах

Депутат Курской областной думы Алексей Клюев предложил запретить езду на мотоциклах — их звук, по его мнению, слишком похож на шум беспилотников. Об этом сообщает Lenta.ru.

Курский парламентарий Алексей Клюев выступил с законодательной инициативой — ограничить использование мотоциклов в приграничных районах. Причина — характерный рев двигателей, который местные жители все чаще принимают за звук приближающихся вражеских дронов.

По словам депутата, в условиях постоянных атак БПЛА такие «ложные тревоги» создают необоснованную панику. Клюев предлагает направить в ГИБДД обращение с просьбой провести разъяснительную работу с владельцами мототехники, а также рассмотреть возможность внесения изменений в КоАП. Особую актуальность эта мера, по мнению парламентария, приобретает в регионах, где действует режим КТО.

Ранее силы ПВО ликвидировали 32 украинских дрона над Россией.