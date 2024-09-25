В России хотят запретить использование за рулем смартфонов и планшетов

Министерство транспорта России выступило с инициативой наложить запрет на использование за рулем технических средств, которые могут оказать неблагоприятное влияние на концентрацию и внимание водителя. Как пишет ТАСС, речь идет про планшеты, смартфоны, а также мультимедийные устройства автомобилей.

Уточняется, что изменения в правила дорожного движения нужны для актуализации новых законодательных норм и повышения уровня безопасности на дорогах. При этом нововведения не предполагают увеличения действующих штрафов. В настоящее время за пользование за рулем телефоном, который не оборудован технологией hands free, предусмотрено денежное взыскание в размере 1,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что Huawei показала инновационный смартфон.