В России изменили правила призыва на военную службу

В России теперь решение о призыве будет действовать в течение года — это закреплено новым законом, подписанным президентом. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России утвердил поправки, меняющие правила призыва на срочную службу. Теперь решение призывной комиссии сохраняет силу на протяжении 12 месяцев — даже если молодой человек не был отправлен в армию в текущий призыв. Его могут забрать в следующем, без повторного прохождения комиссии.

По мнению представителей Совета Федерации, такой шаг является ответом на сложные организационные условия, при которых ранее нередко приходилось повторно проводить медицинские и административные процедуры. Новый подход упрощает работу военкоматов и лишает отсрочку формального характера.

Закон также затрагивает добровольцев. Те, кто более полугода участвовал в боевых действиях, в том числе за пределами страны, освобождаются от срочной службы и сборов на два года после выхода из формирования. Это положение закреплено в рамках законодательства об обороне.

Принятые изменения не отменяют конституционную обязанность по защите Отечества, но делают призывную систему более гибкой и устойчивой к внешним обстоятельствам.

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