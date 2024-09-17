В России стали чаще брать на работу школьников из-за дефицита кадров

В России крупный бизнес все чаще стал заманивать на работу школьников, так как растет конкуренция за кадры в связи с дефицитом сотрудников. Об этом сообщили «Ведомости».

Представители крупного бизнеса заявляют, что для налаживания диалога с учащимися школ и высших учебных заведений уже направлены сотни миллионов рублей, а траты некоторых компаний и вовсе исчисляются миллиардами рублей.

Однако финансовые вливания не всегда оправданы. Обучение проходят многие, а вот работать по полученной специальности чаще всего приходят единицы из них. Несмотря на такое развитие событий, интерес к поиску сотрудников среди учащихся не ослабевает. Вполне вероятно, что работа в этом направлении даже будет усилена.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области 163,9 тыс. родителей получат единое пособие на 317,2 тыс. детей.