В России могут обязать всех водителей использовать автомобильные номера с триколором

Совет по правам человека выступил с инициативой об обязательном использовании автомобильных номеров с изображением российского флага. Соответствующее обращение уже направлено в Министерство внутренних дел. Об этом сообщает РБК.

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил законодательно запретить эксплуатацию автомобилей с номерными знаками без российского триколора. В своем обращении к министру МВД он охарактеризовал сознательный выбор таких номеров как возможный признак пренебрежения к государству или даже скрытый призыв к сепаратизму.

Инициатива предполагает установление единого стандарта для всех регистрационных знаков и предоставление автомобилистам переходного периода сроком в один год для замены старых номеров. При этом уточняется, что предложение не затрагивает владельцев автомобилей с номерами квадратного формата.

В настоящее время действуют два стандарта, что создает правовую неопределенность. Номера без флага, изготовленные по устаревшему ГОСТу 1993 года, сегодня можно легально заказать в частных компаниях, заплатив на 300–500 руб. больше.

Ранее стало известно, что замена автономеров на европейские для «бесплатной» парковки обернется штрафом.