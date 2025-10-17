В России начнет работать полиция Таджикистана

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об открытии в Москве представительства Министерства внутренних дел Таджикистана. В ответ российские правоохранительные органы также развернут свою работу в Душанбе. Об этом сообщает Lenta.ru.

Этот шаг направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в ключевых для обеих стран сферах — противодействии незаконному обороту наркотиков и регулировании миграционных потоков. Параллельно в российской столице начнет работу и представительство Министерства труда и миграции Таджикистана. Специалисты расценивают это как создание комплексной системы для более эффективного взаимодействия. Инициатива позволит обмениваться оперативной информацией и координировать действия напрямую, минуя сложные дипломатические каналы. Подобная практика уже апробирована Россией с рядом других стран СНГ и показала свою результативность в борьбе с транснациональной преступностью и решении острых социальных вопросов, связанных с трудовыми мигрантами.

