В России начнется производство вакцины от вируса папилломы человека

В Кировской области начнут делать первую в истории России вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). О данном факте сообщается на сайте регионального правительства.

Компании «Нанолек» поступило разрешение от Минздрава РФ для проведения третьей по счету фазы клинического исследования лекарства. Как только оно подойдет к концу, препарат будет выпущен на рынок нашей страны. Есть важные подробности об особенностях вакцины. Она в состоянии защитить организм человека от четырех самых «популярных» вариантов вируса, из-за которых у больных возникает рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания. Это лекарство станет первым от ВПЧ, которое было сделано в России. В ближайшей перспективе в ведущих исследовательских центрах пройдут финальные испытания.

Напомним, что ранее мы писали о том, каким аутоиммунным заболеваниям чаще всего подвержены женщины. Перечень был назван академиком РАН Насоновым.