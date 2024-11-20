Гражданин Германии Николай Гайдук, задержанный по подозрению в подготовке и совершении терактов по заданию Службы безопасности Укарины (СБУ), пытался завербовать своих российских родственников. Об этом узнал канал RT , вышедший на связь с близкими иностранца.

Как рассказали собеседники канала, их пытались настроить против России и СВО, а также подговаривали выступить против властей. Такие призывы периодически возникали со стороны Гайдука еще до его задержания.

По словам российской родственницы Гайдука, он жил с супругой и ребенком в Конотопе Сумской области, но последние пять лет также активно передвигался по Европе. В Германию он возвращался на заработки, пока не переехал и не перевез туда семью. Собеседница отметила, что постоянные попытки дискуссировать о политике разрушили отношения родственников.

Напомним, по данным ФСБ РФ Гайдук планировал устроить теракт на предприятии энергетики. Его задержали при очередном въезде на территорию Калининградской области из Польши. В его машине нашли взрывчатку. В настоящее время гражданина ФРГ отправили в СИЗО. Сам Гайдук признался, что его завербовал бывший сослуживец, экс-подполковник одесской полиции Александр Жоров. Именно он дал ему инструкцию по диверсии в РФ.

Ранее нашли предполагаемого виновника в повреждении сразу двух подводных кабелей в Балтийском море.