В России не хотят ужесточать регулирование цен на лекарства по примеру США

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью «Газете.Ru» отметил , что в России есть потенциал для снижения стоимости лекарств, однако правительство не готово ужесточать регулирование цен.

Вопрос цен на лекарства становится актуальным как в России, так и за рубежом. Но пока иностранны опыт повторять не торопятся.

По словам депутата, Трамп стремится привести цены на медикаменты в США к среднемировым, так как они значительно превышают уровни в других странах. Он отметил, что это может негативно сказаться на инвестиционных возможностях американских фармкомпаний. В России контроль за ценами на жизненно важные лекарства более строгий, и фармкомпании не могут рассчитывать на такие высокие маржи, как в США. Однако есть возможность для снижения цен в рамках государственных закупок, хотя распространение регулирования на все лекарства пока не планируется.

Напомним, что Дональд Трамп пообещал подписать указ, который снизит стоимость рецептурных медикаментов в США, что станет частью стратегии по борьбе с высокими ценами. По мнению республиканца, меры помогут снизить стоимость препаратов на 30–80%.

Ранее в России заявили о необходимости ввести маркировку лекарств, опасных для водителей.