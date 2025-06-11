В России обсуждают снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет

В комиссии по законопроектной деятельности рассматривается предложение Генпрокуратуры снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет для ряда преступлений. Об этом пишет РИА Новости.

В Госдуме начали обсуждение инициативы, которая может кардинально изменить подход к ответственности несовершеннолетних. Генеральная прокуратура России предложила снизить минимальный возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет по ряду составов преступлений, указанных в статье 20 Уголовного кодекса. Об этом стало известно на заседании, где рассматривался законопроект об ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества.

Сегодня уголовное преследование с 14 лет допускается только по тяжким статьям — например, за убийство, изнасилование или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Предложение прокуратуры расширить этот список уже обсуждается на уровне комиссии по законопроектной деятельности, однако, как подчеркнули представители Минюста, вопрос остается открытым и требует отдельного рассмотрения.

Параллельно Госдума одобрила в первом чтении новый законопроект, вводящий уголовную ответственность за осквернение памятников и захоронений погибших при защите Отечества. С начала 2022 года зафиксировано свыше 370 подобных случаев. Максимальное наказание по новому составу может достигать 5 лет заключения.

Ранее стало известно о том, что французским подросткам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями.