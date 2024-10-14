Эксперт по международным отношениям высказал скептическое мнение о потенциале Италии как посредника в урегулировании украинского конфликта. Как сообщает «Лента. ру», это заявление прозвучало в ходе российско-китайской конференции, организованной клубом «Валдай» совместно с Центром по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.

Тимофей Бордачев, занимающий пост программного директора Международного дискуссионного клуба «Валдай» и являющийся научным руководителем Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, выразил сомнение в способности Италии выдвигать значимые инициативы по разрешению ситуации на Украине.

По мнению эксперта, итальянская внешняя политика не обладает достаточной самостоятельностью для выполнения роли эффективного посредника. Бордачев отметил, что это характерно не только для Италии, но и для других европейских государств.

Аналитик также обратил внимание на двойственность позиции Италии. С одной стороны, итальянские компании стремятся сохранить свое присутствие на российском рынке из экономических соображений. С другой стороны, на государственном уровне Италия не проявляет себя как ответственный участник международных отношений в контексте украинского кризиса.

Ранее сообщалось о том, что депутат Рады призвал немедленно прекратить конфликт на Украине.