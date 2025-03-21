В России перестали публиковать сводки по заболеваемости COVID-19

Федеральный оперативный штаб по борьбе c коронавирусной инфекцией больше не будет публиковать еженедельные отчеты о заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

Согласно мотивационной составляющей, подобное решение было принято по причине того стабильной эпидемиологическая ситуации по COVID-19. Данный вирус теперь является одним из сезонных заболеваний. Кроме того, в появившемся сообщении говорится о том, что сотрудники Роспотребнадзора будут продолжать следить в оперативном режиме за эпидемиологической обстановкой на территории страны.

Мировая пандемия COVID-19 началась в 2020 году. В конце июня 2024 года The Economist оценивал число умерших в количестве от 19,2 до 36,3 млн человек.

Ранее стало известно о том, что в Китае был зарегистрирован новый коронавирус летучей мыши. При этом инфекция может обладать более широким кругом хозяев, а еще у нее выявили высокий уровень заразности.