В России появится национальный многофункциональный сервис

В России будут разрабатывать приложение, которому нет аналогов во всем мире — фактически, это будет и мессенджер, и различные сервисы в одном приложении. Об этом пишет РЕН ТВ.

По сути, в этом многофункциональном сервисе обмена информацией можно будет звонить, пересылать сообщения и фотографии, а также записаться в поликлинику или купить билеты, даже оформить документы и паспорт. По замыслу разработчиков, этот сервис объединит все сервисные продукты, которые были раскиданы по разным приложениям.

Можно сказать, что этот сервис — расширенная и облегченная версия приложения «Госуслуги». Войти в него можно будет через цифровой ID уже после проверки личности пользователя.

Напомним: ранее сообщалось о том, что в России захотели взимать с мигрантов депозит при въезде в страну.