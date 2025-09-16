В России предложили проверять личную жизнь соискателей при приеме на работу. Инициатива призвана укрепить институт семьи и повысить рождаемость в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Член Общественной палаты РФ Наталья Дмитриевская выступила с неординарной инициативой. Она предложила учитывать семейное положение сотрудников, включая факты сожительства вне брака и разводов, при принятии кадровых решений. По ее мнению, это должно влиять на прием на работу, размер заработной платы и карьерное продвижение.

Дмитриевская заявила, что такая мера станет частью корпоративной демографической политики и будет мотивировать граждан к официальному браку и рождению детей. Свое предложение она озвучила на общероссийском семейном форуме в Кузбассе, посвященном проблеме рождаемости.

Параллельно она высказалась за усложнение процедуры развода и введение обязательного предразводного консультирования. Исключение, по ее словам, можно сделать лишь для случаев деструктивного поведения одного из супругов.

Ранее в Казахстане ужесточили наказание за «кражу невест».