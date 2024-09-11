В России предложили сделать День трезвости государственным праздником

В России предложили сделать государственным праздником День трезвости. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщило в среду, 11 сентября, РИА Новости.

По данным издания, Хамзаев не просто предложил сделать День трезвости официальным праздником в России, но и ввести в университетах и школах так называемый «Урок трезвости» — на нем планируется рассказывать о вреде алкоголя.

Именно в среду, 11 сентября, в России отмечается День трезвости, и, по словам Хамзаева, в стране продолжает уменьшаться количество потребления алкоголя и связанных с ним преступлений. Но и работу в этом направлении надо продолжать, продвигая нормы здорового образа жизни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве двое рабочих провалились в люк с кипятком.