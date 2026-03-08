В России предложили сделать ОСАГО дешевле для женщин: причина в статистике

В России может появиться скидка на ОСАГО для женщин. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), предложив ввести понижающий коэффициент 0,8 при расчёте стоимости полиса для автоледи. Причиной названа статистика, согласно которой женщины реже мужчин совершают преступления на дорогах и попадают в серьёзные аварии.

Как сообщает SHOT со ссылкой на данные судебной статистики, в 2024 году за преступления против безопасности дорожного движения в России осудили более 51,5 тыс. водителей. Из них подавляющее большинство — почти 48,8 тыс. человек (около 95%) — мужчины. На долю женщин пришлось лишь немногим более 5% (2773 осужденных). В МВД такую разницу объясняют меньшей склонностью женщин к рискованному вождению, резким маневрам и систематическому превышению скорости.

Президент НАС Антон Шапарин пояснил, что введение коэффициента 0,8 не только сделает страховку справедливее, но и может стимулировать приход женщин в профессию водителя. Рост числа аккуратных водителей, в свою очередь, способен положительно повлиять на общую ситуацию с аварийностью.

В союзе также отметили, что у страховых компаний есть финансовая возможность для предоставления таких скидок. По информации НАС, по итогам 2025 года страховщики выплатили автовладельцам на 27 млрд рублей меньше, чем предписывает закон об ОСАГО. Эти средства, полагают в организации, можно направить на стимулирование безаварийных водителей.

