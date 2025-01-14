В России предложили учредить стипендию имени Жириновского

В России может появиться стипендия имени Владимира Жириновского, гласит информация с сайта нормативных и правовых актов, где и был опубликован соответствующий документ.

То есть, проект постановления предполагает ввести стипендии имени Владимира Жириновского для студентов и аспирантов тех учебных учреждений, которые обучаются тем образовательным программам высшего образования, которые имеют госаккредитацию, а также значительные достижения в госуправлении и востоковедении.

Стипендии смогут получить и аспиранты, которые обучаются по программам подготовки научно-педагогических и научных кадров, которые имеют достижения в сфере госуправления. При этом, размер стипендий планируется таким: будет выделяться 10 стипендий по 15 тысяч в месяц (для студентов) и 10 стипендий по 20 тысяч (для аспирантов).

Напомним, ранее Путин рассказал, почему предсказания Жириновского сбывались.