В России при увольнении с работы начнут платить компенсацию за накопившейся отгулы

Государственная Дума России во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предусматривает денежную выплату покидающему компанию работнику за накопившиеся отгулы. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно принятым в ТК РФ изменениям, работодатель будет обязан заплатить за каждый неиспользованный день отдыха разницу между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Данные поправки должны обрести законную силу 1 марта 2025 года.

Кроме того, из инициативы следует, что отгулы хотят предложить использовать на протяжении одного года с момента работы в выходной или праздничный день, или же добавить эти дни к основному отпуску.

Ранее сообщалось о том, почему выгоднее всего отпуск брать именно в октябре.