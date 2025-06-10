В России приняли закон о создании национального цифрового сервиса

Во втором и третьем чтениях Госдумой был принят законопроект, который подразумевает создание в России национального многофункционального цифрового сервиса. Об этом сообщает пишет ТАСС во вторник.

Сам документ, уточняют журналисты, был подготовлен группой сенаторов и депутатов. Изначально законопроект предусматривал законодательное закрепление нормы, исходя из которой согласие на обработку персональных данных может оформляться отдельно от других подписываемых документов.

Правительство России будет определять оператора цифровой платформы, а сам документ устанавливает требование к владельцу сервиса внутри самой платформы. При этом уточняется что оператор должен быть только российским юрлицом и иметь исключительные права на владение самой платформой. Сервис будет основываться на отечественном программном обеспечении, а число его пользователей может насчитывать больше полумиллиона человек каждый день.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что национальный многофункциональный сервис появится в России и как он будет выглядеть.