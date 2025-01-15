В России произвели рекордный объем птицы и скота

В пресс-службе Минсельхоза РФ рассказали о том, что объем производства птицы и скота на убой в России сейчас стал максимальным показателем в истории как СССР, так и современной России. Об этом пишет ТАСС.

Так, журналисты уточняют, что произведенный объем составил около 16,7 млн тонн, среди которых произведено рекордное число свиней (6,2 млн) и птицы (7,1 млн). Сырого молока в России произвели на 0,6 процентов больше, чем в предыдущем году – его объемы составили 34,2 млн тонн.

Также в Минсельхозе уточняют, что с января по ноябрь было выпущено больше 34 млрд штук куриных яиц, больше двух млн тонн колбас, четырех млн тонн полуфабрикатов и почти 830 тысяч мясных консервов.

Напомним, что перед Новым годом стало известно о том, что российскую продукцию представят на выставке в Китае.