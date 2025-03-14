В России прокомментировали предположение генсека НАТО о дате завершения украинского конфликта

Боевые столкновения в зоне СВО должны завершиться в 2025 году. Об этом «Лента.ру» сообщила со ссылкой на слова первого зампреда комитета Государственной Думы по международным делам Алексея Чепу.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что боевые столкновения на Украине, вероятно, закончатся в 2025 году.

«Я согласен здесь с Рютте. Я думаю, что боевые действия в этом году должны закончиться. Главное, выработать план мирного договора, который будет устраивать сообщество и, естественно, нас, и выработать условия по соблюдению этого договора», — сказал депутат.

По его словам, при выполнении перечисленных условий противостояние может быть завершено гораздо быстрее.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина уберечь от смерти украинских военных, которые оказались в окружении.