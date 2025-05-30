В России разрешили изымать у супругов общий автомобиль

Конституционный суд России (КС) подтвердил право на конфискацию автомобиля у жены осужденного за неоднократное нахождение за рулем состоянии опьянения. Об этом сообщил «Ъ» ссылаясь на постановление, которое 30 мая появилось на сайте регулятора.

Проверка положения статьи 104.1 УК РФ была инициирована жительницей Абакана. Согласно материалам дела, в 2023 году ее мужа приговорили к исправительным работам за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Также по решению суда у супругов конфисковали находившуюся в общей собственности Toyota Prius. Спустя два месяца после вступления приговора в силу мужчина умер, а иномарку судебные приставы изъяли уже после его кончины.

Истец утверждал, что закон не нарушал, а мера принята мера воздействия не согласуется с 35-й статьей конституции России, согласно которой нельзя принудительно изымать имущество для госнужд без компенсации равноценного размера. А по Семейному кодексу муж и жена самостоятельно отвечают по своим обязательствам. Основываясь на этом, заявительница утверждала, что спорная норма закона, допуская конфискацию общего автомобиля в случае совершения преступления одним из супругов, по факту вводит коллективную ответственность за нарушения подобного характера.

В КС согласились, что конфискация находящегося в общем владении транспортного средства и в самом деле ограничивает имущественные права невиновного супруга. При этом там подчеркнули, что мера подобного характера оправдана необходимостью снижения риска рецидива подобных преступлений. В высшем судебном органе считают, что понимание того, что езда в нетрезвом видео может оказать влияние не только на виновного, но и всю семью, усиливает действенность оспариваемой нормы и выступает дополнительным фактором сдерживания. Ведь статус семьи и характер супружеских отношений «предполагают возможность влияния одного супруга на другого». И даже смерть одного из супругов, который являлся виновником преступления, не отменяет цели применяемого наказания, тем более что в законную силу вынесенное решение вступило после его смерти.

Ранее стало известно о том, что на Кузбассе подростка третий раз в течение года задержали за рулем автомобиля.