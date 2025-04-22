С 2009 года число курящих жителей России упало более чем в два раза, а именно с 39,5% до 18,6%. Как сообщил ТАСС, эти цифры в ходе сессии «Народосбережение: актуальные подходы к демографической политике» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» привел министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, в статистической выкладке фигурирует информация о людях старше 15 лет, а с 2009 по 2024 годы количество курящих снизилось в 2,1 раза. Министр здравоохранения подчеркнул, что подобных показателей удалось достичь благодаря принятию мер, направленных на борьбу с табачной зависимостью у населения.

Ранее стало известно о том, что в Донецкой Народной Республике украинские военные расстреляли местного жителя, который попросил у них сигареты.