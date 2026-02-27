В России с июня заработает новый стандарт для гостиниц: что изменится для туристов

В России с июня 2026 года вступает в силу новый национальный стандарт (ГОСТ), регулирующий требования к средствам размещения туристов. Документ, разработанный Росстандартом, впервые формирует единые и понятные правила для отелей, гостиниц, баз отдыха и кемпингов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ключевым нововведением станет запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях. Согласно стандарту, отели могут располагаться в капитальных и некапитальных строениях, на территориях объектов культурного наследия или особо охраняемых природных зонах, но не в многоквартирных домах. Для санаториев и баз отдыха предписано обязательное ограждение, благоустройство и освещение прилегающей территории.

ГОСТ вводит и другие обязательные нормы. При строительстве новых гостиниц выше пяти этажей необходимо предусмотреть круглосуточную работу лифта. В средствах размещения должны быть оборудованы специальные места для курения в соответствии с антитабачным законодательством. Регламентируется и периодичность услуг: систематическая уборка номеров и смена постельного белья становятся не правом, а обязанностью администрации.

Отдельное внимание уделено безопасности и здоровью гостей. В каждом отеле гостям должны быть доступны аптечка и тонометр, а также услуга по вызову скорой помощи. Даже если стойка регистрации не работает круглосуточно, у постояльца должна быть возможность круглосуточной связи с администратором.

В Росстандарте пояснили, что новый стандарт направлен на обеспечение комфорта и предсказуемости сервиса для путешественников. Хотя большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер, они становятся обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе или техническом регламенте. Ожидается, что единые правила сделают туристическую инфраструктуру страны более прозрачной и качественной.

