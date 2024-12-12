В России сдвинули сроки выпуска банкнот 10, 50 и 500 рублей

Обращение обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей было отложено ЦБ РФ – сроки сдвинулись до 2028 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от пресс-службы регулятора.

Это связано с тем, что на данный момент изменился подход к разработке банкнот, да и процедура выбора символов сделана более открытой. В связи с такими изменениями сроки выпуска модернизированных банкнот сдвинулись.

Напомним, что в 2022 году была выпущена новая сторублевая купюра, на следующий год была представлена уже пятитысячная купюра.

Также ранее сообщалось о том, как именно Центробанк объяснил ноябрьское ослабление курса рубля.