В России сообщили о возможности нормализации отношений с Грузией

Россия готова к процессу налаживания отношений с Грузией, а также хочет иметь добрые связи со всеми государствами, поддерживающими данный процесс. Как сообщил ТАСС, об этом во время общения со представителями СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с представителем Кремля журналисты поинтересовались у него, ставил ли какие-то временные рамки президент России Владимир Путин в сфере восстановления дипломатических отношений с Грузией.

«Нет, четких сроков [по налаживанию отношений с Грузией] нет, но то, что Россия действительно готова к шагам нормализации отношений [с Грузией], это, действительно, так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и хотят», — подчеркнул пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос.

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