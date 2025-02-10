В России сообщили об ужасных событиях для Украины в Курской области

Ужасные эмоции у украинцев должны вызывать события, которые происходят на территории Курской области. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил российский военкор Евгений Поддубный.

С его слов, потери ВСУ в пехоте и технике должны ошеломить украинцев и киевский режим, который предпринял бездумную и бесперспективную атаку в Курском приграничье.

«Только по официальным данным, за время, что идут бои на курском направлении, противник потерял без малого 60 тыс. человек», — написал Поддубный.

Он также рассказал о десятках единиц горящей техники противника, о судьбе экипажей которой нет никакой информации, а еще опубликовал кадры работы операторов дронов 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки вновь начали поставлять на Украину различного вида вооружение.