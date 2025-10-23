В России создадут федеральный регистр беременных

С 1 марта 2026 года в России начнет работать единый федеральный регистр, который будет содержать полные данные о беременных женщинах, исходах беременности и здоровье новорожденных. Об этом сообщает РИА Новости.

В России создается масштабная система учета материнства и детства. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, с 1 марта 2026 года заработает единый федеральный регистр. Он будет аккумулировать обезличенные сведения о всех беременных женщинах, фиксировать исходы беременности, а также собирать информацию о состоянии здоровья каждого новорожденного.

Инициатива, представленная на заседании Совета по демографической политике, направлена на комплексный мониторинг ситуации. Власти рассчитывают, что централизация данных позволит точнее анализировать причины младенческой смертности, эффективнее распределять ресурсы и выстраивать адресную поддержку для семей. Новая система станет очередным шагом в реализации масштабной государственной стратегии, нацеленной на преодоление демографического кризиса и повышение качества медицинской помощи матерям и детям.

Ранее стало известно, что в России собираются расширить выплаты семьям с детьми.