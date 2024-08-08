В России будут отбирать паспорта за непостановку на воинский учет

Владимир Путин подписал законопроект, который предполагает лишение российского паспорта для тех граждан, которые получают гражданство и отказываются вставать на воинский учет. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации вечером в четверг, 8 августа.

Напомним, что инициаторами закона стали члены «Единой России», а сам документ приняли в Госдуме еще 31 июля. В Совфеде же законопроект был одобрен 2 августа.

Также стало известно, что большой общественный резонанс в России вызывали случаи демонстративного отказа мигрантов от постановки на воинский учет, хотя даже действующее законодательство предполагало данный факт. Авторы инициативы уверены – такие действия подрывали уважение к законам нашей страны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что иностранным банкам разрешат открывать филиалы в России. Но есть несколько ограничений, подробности в материале.