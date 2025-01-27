В России утвержден новый порядок призыва на военную службу

Законопроект, который вносит изменения в порядок призыва на военную службу, одобрен правительством с учетом замечаний. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Журналисты уточняют, что правительство РФ поддержало данный законопроект и с учетом указанного замечания: ранее наименования законопроекта не соответствовало его содержанию по регулированию вопросов организации призыва граждан.

Напомним, что этот законопроект был разработан главой комитета ГД РФ Андреем Картаполовым, и, в частности, в этом законопроекте рассматривается тот факт, что некоторых военнообязанных призывают в армию, но потом по разным причинам туда не отправляют.

Напомним, ранее в МО РФ сообщили о сбитии нескольких беспилотников над территории России.