В России введут систему подтверждения навыков айтишников через «Госуслуги»

В России планируют разработать систему подтверждения квалификаций IT-специалистов, которая будет интегрирована с порталом «Госуслуги». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке и в крупных IT-компаниях.

Система находится на стадии разработки под руководством Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Отмечается, что проверка навыков предусмотрена через портал «Госуслуг».

Ведомство активно сотрудничает с бизнесом для формирования эффективных подходов к реализации этой инициативы.

На данный момент Минцифры получило отклики только от рекрутинговой платформы HeadHunter, но открыто для других предложений от игроков рынка.

Идея создания подобной системы не нова. В прошлом году аналогичный проект уже обсуждался совместно с HeadHunter. Отмечается, что его цель заключалась в создании платформы для сбора информации о рынке труда в IT-секторе и подтверждения навыков специалистами.

В апреле Минцифры сообщило о возвращении в Россию двух третей IT-специалистов, уехавших в 2022 году. В ведомстве подчеркнули, что это поспособствовало увеличению численности IT-работников на 13%, достигнув 857 тыс. специалистов.

Кроме того, средняя зарплата в отрасли возросла на 25% в 2024 году, что свидетельствует о восстановлении и росте сектора.

В сентябре опрос ВЦИОМ показал, что айтишники наряду с врачами вошли в список престижных профессий России, опередив экономистов и юристов.