В России вводится запрет на экспорт бензина

Правительство России приняло решение о введении временного запрета на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа с целью обеспечения стабильной ситуации на рынке в период проведения весенних полевых работ.

Об этом сообщается в официальных соцсетях кабмина. Уточняется, что данное ограничение не затрагивает топливо, которое направлено для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Также стоит отметить, что запрет на экспорт бензина не будет распространяться на ранее согласованные контрактные обязательства с странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Это решение было принято с учетом важности обеспечения надлежащего уровня топливных ресурсов на внутреннем рынке в период активных сельскохозяйственных работ. Весенние поля и сельскохозяйственные угодья требуют дополнительного топлива для обеспечения эффективности и своевременности проведения работ, и введение временного запрета на экспорт бензина поможет минимизировать риски дефицита топлива на внутреннем рынке.

Действие правительства направлено на обеспечение стабильности в секторе сельского хозяйства и поддержание адекватного уровня топливных ресурсов для национальной экономики, говорят эксперты.

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