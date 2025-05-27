В России выявлен новый штамм COVID-19 NB.1.8.1

В России зафиксированы четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1, впервые описанным в Китае в январе 2025 года.

В России зарегистрированы четыре случая инфицирования новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Этот штамм был впервые выявлен в Китае в январе 2025 года и с тех пор обнаружен в ряде стран Азии, включая Индию, а также в США. По данным Роспотребнадзора, ситуация находится под контролем, однако вызывает определенную настороженность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

NB.1.8.1 представляет собой новую мутацию вируса SARS-CoV-2. Хотя подробная информация о его характеристиках пока ограничена, известно, что он обладает повышенной способностью к распространению. Медицинские специалисты подчеркивают важность соблюдения мер предосторожности и вакцинации для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. В случае появления симптомов заболевания рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

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