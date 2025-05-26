В России захотели ввести лицензии для медицинских блогеров

Первый заместитель главы Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин придерживается мнения о том, что надо ввести обязательное лицензирование для блогеров, работающих в сферах науки, медицины и здоровья. Такое мнение он выразил в своем телеграм-канале.

По словам Горелкина, сотрудникам профильных ведомств следует уделять больше внимания популяризации научной картины мира, благодаря чему постепенно начнет уменьшаться интерес российского общества к эзотерике. При этом локомотивом в данном процессе он предложил сделать отечественные социальные сети.

«Предлагаю им подумать над подписанием меморандума о приоритетном продвижении научных взглядов и верификации информации. На мой взгляд, назрела необходимость вводить обязательное лицензирование для блогеров, которые работают в тематике науки, медицины и здоровья», — написал депутат.

Он также считает, что смысла во внесудебной блокировке аккаунтов «магов» нет необходимости, так как из-за специфики индустрии желаемого эффекта добиться не получится.

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