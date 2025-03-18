В России заявили об экономическом диалоге с США

Россия и Штаты обсуждают экономические вопросы, но вопросы политики находятся в приоритете. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

Дмитриев уточнил, что представители США и России обсуждают разные экономические сферы, в которых можно наладить диалог.

«От Арктики до взаимодействия по климатической повестке. Поэтому пока еще очень рано говорить о каких-то конкретных проектах», — подчеркнул спикер.

По словам специального представителя президента, многие государства, являющиеся врагами России, специально занимаются вбрасыванием информации, чтобы препятствовать взаимодействию.

«Экономический диалог идет, но он не находится сейчас в формате конкретных сиюминутных проектов. Он находится в формате различных сфер, где мы могли бы быть полезны друг другу, эффективны», — подвел итог Дмитриев.

Во вторник, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в первую очередь ведется проработка вопроса об урегулировании продолжающегося противостояния на Украине.