В российских магазинах нашли семечки с опасным химикатом кадмием

В Российских магазинах обнаружили семечки, которые содержат опасный для организма человека химикат кадмий. Об этом сообщает издание 78.ru.

Опасный яд специалисты нашли в каждой из десяти изученных пачек лакомства. Высокая концентрация кадмия грозит организму человека патологическими изменениями. В частности, он может стать одной из причин развития рака, болезней печени, почек, а также поразить другие части организма.

В настоящее время в России установлены нормы, согласно которым количество кадмия в семечках не должно быть больше 0,2 мг/кг. Стоит заметить, что в исследуемых продуктах этот показатель оказался в норме, однако все равно на грани дозволенного.

Ранее сообщалось о том, что следует делать, если в ваш организм попал химикат.