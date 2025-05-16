В российском посольстве в Лондоне прокомментировали слова Стармера

Высказывание британского премьера Кира Стармера вызывает недоумение. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на комментарии посольства России в Лондоне.

В российском посольстве слова Стармера назвали поспешными и заявили о том, что они вызвали «откровенное недоумение». Там также прокомментировали мнение британского премьера о якобы «неприемлемой» позиции России на прошедших 16 мая в Стамбуле переговорах.

«Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры», — сказано в комментарии посольства.

Ранее Стармер заявил о том, что озвученное российской стороной мнение не первый раз является «неприемлемым». Высказался о позиции России и глава Минобороны Британии Джон Хили. В частности, он призвал давить РФ по «всем направлениям», а еще продолжать оказывать Украине помощь военного характера.