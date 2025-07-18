В Ростове-на-Дону включили отопление в 35-градусную жару

В Ростове-на-Дону в разгар 35-градусной жары жители обнаружили, что в их домах включили отопление. В теплосетях заявили, что это плановая промывка системы. Об этом сообщает Лайф.ру.

Ростовчане оказались в двойной «парилке» — пока на улице столбики термометров показывали +35, в квартирах начали нагреваться батареи. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте, где жители массово жаловались на неожиданный жар от радиаторов.

В «Ростовских тепловых сетях» объяснили ситуацию: идет ежегодная промывка труб перед отопительным сезоном. Процедуру проводят в любое время, но стараются выбирать будние дни, когда большинство людей на работе. В компании отметили, что подобные работы — признак добросовестной подготовки к зиме, и посоветовали жителям «поблагодарить управляющую компанию», а не жаловаться.

Ранее стало известно, что в Химках проконтролируют готовность домов к отопительному сезону.