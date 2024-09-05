В Ростовской области на реке Дон столкнулись два теплохода

В четверг, 5 сентября, в Ростовской области на реке Дон, недалеко от Елизаветинского переката, произошло столкновение двух теплоходов. Об этом сообщает РИА новости и ссылается на представителя ГУ МЧС России по региону.

Информация о ЧП поступила в ведомство в 15.20, а сам инцидент случился на Азове. На Дону не смогли разойтись PHRYGIA под флагом Белиза и «Мая» с российским флагом. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, а также не случилось розлива нефтепродуктов. Курсирующие по этому участку суда ходят беспрепятственно.

Ранее сообщалось о том, что с основной части заправок в Рязани почему-то пропал АИ-95. При этом на ряде станций, по словам местных жителей, топливо и вовсе отсутствует на протяжении недели.