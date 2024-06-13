В Ростовской области разъяренный пенсионер убил из ружья двух женщин

11 июня в хуторе Степной, что в Ростовской области, пенсионер убил из ружья двух женщин, а после добровольно ушел из жизни. О преступлении сообщил СУ СК России по региону .

Согласно предварительным сведениям, 75-летний мужчина, проникся ненавистью к соседям, после чего лишил их жизни выстрелами из ружья. В результате трагедии на месте от полученных травм скончалась 67-летняя женщина, а также ее 42-летняя дочь. После двойного убийства стрелок отправился в свою хозпостройку, где добровольно ушел из жизни. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.

Ранее мы писали о том, что Ямало-Ненецком автономном округе завершилось расследование убийства женщины, которое было совершено на почве ревности другой женщиной. Таким радикальным образом злоумышленница решила избавиться от своей соперницы, которую она заподозрила в излишнем внимании к своему избраннику.