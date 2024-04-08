В Ростовской области в музей казаков пришли с обысками, изъята нацистская литература

В Ростовской области в музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в местных силовых кругах, из учреждения изъяли изображения нацистских пособников, а также подозрительные литературные произведения.

Спикер сообщил, что к силовикам поступило обращение от граждан, среди которых были и участники специальной военной операции, где они выступили инициаторами проверки данного учреждения на возможную реабилитацию нацизма. Людей возмутил находящийся на территории памятник атаману Петру Краснову. Во время Великой Отечественной войны казак сотрудничал с нацистами.

Обнаруженные во время обыска портреты пособников нацистских преступников, а также вызвавшую сомнения литературу, уже направили для проведения экспертизы. Собеседник информационного агентства уточнил, что литературные произведения посвящены Краснову, а на изображениях фигурируют Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц, которые во время войны помогали нацистам.

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