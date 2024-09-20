В РПЦ выступили за исключение теории Дарвина из школьных учебников

В Русской православной церкви поддержали идею убрать из школьных учебников теорию Чарльза Дарвина, так как она формирует у детей ложное представление об устройстве мира. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на заявление председателя Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Лукьянова.

«Хотел бы поддержать позицию, высказанную... Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую (детей) в заблуждение», — цитирует представителя церкви информационное агентство.

До этого бывший председатель правительства Чеченской Республики Хучиев предложил Минпросвещения России убрать из школьных учебников сведения о теории английского натуралиста, так как она является ошибочной, а также не согласуется с религией и воспитанием подрастающего поколения.

С подобной позицией согласился и миллиардер, основатель телеканала «Царьград ТВ», Константин Малофеев. В своем телеграм-канале он заявил, что российская система образования должна выбрать, во что следует учить верить в детей, «в то, что они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы». В своем послании он также заявил, что Запад сошел с пути веры в Бога и «осатанел».

Ранее сообщалось о том, как уберечь школьника от различных инфекций, набирающих силу в осенний период. Для этого следует придерживаться ряда простых, но действенных рекомендаций.